Santierele de constructii din capitala ar fi o maternitate pentru maidanezi. Dupa ce blocurile sunt gata, cainii se imprastie si raman in voia sortii:“Sunt destul de mari si multi, latra. Ma plimb cu copiii si imi este frica” -VIDEO

Pe strada Sprancenoaia din cartierul Telecentru, constructiile sunt in floare. In preajma lor, cainii maidanezi isi gasesc adapost, dar si loc pentru a da nastere puilor. Anastasia are doi copii si spune ca isi face griji pentru siguranta lor, in contextul in care, animalele misuna pe-acolo.

“Sunt destul de mari si multi, latra. Ma plimb cu copiii si imi este frica.”

Mai mult decat atat, maidanezii, in haite, vin sa se hraneasca la tomberoanele cu gunoi.

”Scot din tomberoane. Fac alaturi mizerie.”

Mai multi vin de la santier. Cate 10-15 impreuna.

Muncitorii de pe santier spun ca locuitorii din bloc sunt cei care hranesc patrupezii, iar ulterior acestia isi fac culcus in preajma constructiei.

“Stau pe aici la vale. Iata se vede unul, sunt foarte multi. -Cati vedezi prin zona? -Cam 30 erau.”

Persoana responsabila de constructii afirma ca pe santier cainii nu sunt adapostiti si nu considera ca are vreo responsabilitate fata de aceasta problema, intrucat orasul este plin de maidanezi. Primarul interimar al capitalei cere ca acestia sa fie numarati, iar agentul economic - pedepsit, chiar daca nicio lege nu face referire la acest aspect.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: ”Cand mergeti sa faceti inspectia santierelor, sa analizati si perspectiva respectiva. Sa informati regia salubritate privind numarul de maidanezi care se afla pe santier. Sa responzabilizati agentul economic care construieste.”

Vicepretorul sectorului centru spune ca este imposibil sa fie numarati maidanezii intrucat acestia migreaza. Pe langa santiere, acesta mai spune ca si cooperativele de garaje sau parcarile sunt adevarate maternitati si adaposturi pentru patrupezi.

Petru BUDURIN, VICEPRETOR SECTORUL CENTRU: -”Ne-am pus in sarcina sa examinam. Paznicii hranesc, au caini. Le punem conditie sa tina la legatoare 1-2, in rest sa nu ii inmulteasca. In Codul Administrativ nu stiu sa fie un articol care sa sanctioneze sa hranesti sau adapostesti cainii.”

Regia Salubritate, insa, este cea in masura sa ii captureze si sa ofere informatii despre cati caini au fost ridicati de la o adresa, ceilalti sustin insa ca si preturile au obligatiuni.

Eugeniu AXENTIEV, DIRECTOR I.M. AUTOSALUBRITATE: ”Ii va intretine numai zece zile in conditii speciale, dupa expirare, cainii nerascumparati trebuie eutanasiati, asa spune dispozitia din 2001. Noi inca nu am recurs la asa metode. In locurie special amenajate avem la moment 223 de caini.”

Maidanezii prinsi de Regia Salubritate sunt dusi la centrul de sterilizare. Din toamna acolo au fost sterilizati 89 de patrupezi, iar o buna parte din ei au fost trimisi din nou in strada.