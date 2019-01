Sapte banci din Parcul Valea Morilor au fost smulse si aruncate in lac de la inceputul acestui an. Ultima a fost gasita pe gheata si instalata la loc de muncitori - VIDEO

In doar trei saptamani, muncitorii de la Spatii Verzi au pescuit sapte banci de la fundul lacului si le-au pus la loc.

“De acolo din partea ceea au fost scoase chiar si acuma sunt rupte acolo. Iata unde este chioscul.”

Cu ultima le-a fost mai usor – pentru ca lacul este inghetat, nu au mai fost nevoiti sa scotoceasca pana la fund.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Aceasta este banca gasita ieri pe lac. Noroc ca apa este inghetata, asa ca aceasta a ramas deasupra, iar astazi este pusa deja la loc.”

Oamenii care trec pe acolo spun ca este vorba de lipsa de educatie.

“Ma deranjeaza cand aud asemenea lucruri pentru ca stiu cum era lacul inainte.Omul singur trebuie sa inteleaga ca trebuie sa respecte mediul inconjurator.”

Camerele de supraveghere instalate in parc nu functioneaza pentru ca firele au fost rupte inca in aprilie 2017 in urma ninsorii puternice, iar politia asa nu a mai dat de cei care vandalizeaza parcul.

Sergiu CARP, DIRECTORUL INTREPRINDERII “SPATII VERZI”: “Iata noi am facut legatura cu intreprinderea care le-a montat. Maine ne intalnim. Cate sunt ele? 17 sunt de tot. Cate dintre ele functioneaza si cate nu? Niciuna nu functioneaza.”

Problema este ca nicio institutie nu isi asuma raspunderea pentru ceea ce se intampla in parc. Primarul interimar al capitalei spune ca obiectele din parc, inclusiv bancile sau camerele de supraveghere nu sunt in gestiunea nimanui.

Codreanu da vina pe Consiliul Municipal care a refuzat sa voteze proiectul ce prevede in gestiunea carei directii sau intreprinderi ajung obiectele.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Evitat sa faca din cauze semnaturile cu puse cu mana. Daca ele nu sunt aprobate de Consiliu stau, ele stau un aer.”

Potrivit responsabililor de la Spatii Verzi, camerele de supraveghere au fost instalate in 2016. Iar in aprilie anul trecut, atunci cand a nins puternic, acestea s-au deteriorat si de atunci nu au mai fost reparate.