Sarbatoarea Kamazurilor s-a mutat la nord. Igor Dodon a organizat ceremonii in mai multe localitati prin care a oferit autospecialele trimise de Putin - VIDEO

In jurul orei 13.00 seful statului a ajuns la Ocnita. De parca ar fi fost sarbatoare, rasuna muzica, iar Kamazul oferit de rusi statea impodobit ca la parada in fata primariei.

Pana a ajunge la Kamaz, Igor Dodon a facut o baie de multime. Langa autospeciala, Dodon a tinut sa se asigure ca oamenii stiu cine a produs Kamazurile.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “In Rusia, da? Sunt bune.”

Apoi a pasit pe un covor rosu care a fost asternut in fata primariei, unde presedintele a tinut un discurs. Seful statului s-a laudat ca vine des sa aduca daruri la nordul tarii. Acesta nu a precizat, insa, despre ce fel de cadouri vorbeste.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Probabil v-ati obisnuit - o data pe luna, o data in cateva luni, sa vin cu cadouri. Asta e rau sau e bine?

Igor Dodon nu a uitat si de alegeri. Acesta le-a multumit celor prezenti pentru votul acordat candidatului din partea socialistilor care a castigat pe circumscriptia de acolo.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Iata, langa mine este deputatul ales in Parlament. Cred ca in viitorul apropiat Curtea Constitutioanala ii va valida mandatul. Ati ales pentru ea? Iata, ea are si sustinearea presedintelui. ”

Igor Dodon si-a incheiat discursul felicitand femeile cu ocazia zilei de 8 martie.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA; “Maine nu mai vin la voi. Cred ca ati primit "

Apoi a mers la Briceni, circumscriptie unde a castigat lidera PSRM, Zinaida Greceanii. Acolo seful statului a urcat intr-un Kamaz si s-a fotografiat. Din imagini se vede ca desi totul e invelit in pelicula, scaunul nu pare a fi nou. Seful statului a dus o autospeciala si la Cupcini, unde la fel a fost intampinat cu paine si sare, iar langa tribuna unde si-a tinut discursul era arborat drapelul Rusiei.

Alte doua Kamazuri au ajuns la Soroca si, respectiv, la Floresti. La inceputul acestei sapatamani, Igor Dodon a inceput sa repartizeze cele 12 autospeciale trimise de Vladimir Putin. Primele doua au ajuns la primaria Chisinau. Kamazurile trimise de rusi vor fi distribuite si maine deja in raioanele din sud. Vehiculele fac parte dintr-un lot de 100 de masini donate de Vladimir Putin tarii noastre la rugamintea lui Igor Dodon.