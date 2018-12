Sarbatori cu bucate traditionale, doar ca departe de casa. Asa vor petrece Revelionul mii de moldoveni care isi iau zborul in aceste zile, ca sa petreaca alaturi de rudele aflate peste hotare - VIDEO

Cu biletul in maini si emotii cat nu incap intr-un avion, pe Maria Terguta am gasit-o asteaptand imbarcarea spre faimosul oras italian, Venetia. Este prima data cand va zbura cu un avion, insa dorul fata de familia sa este mai mare decat frica.

Maria TERGUTA: ”Merg pentru prima data la odihna, merg la fiica si nepotica. Primul zbor, imi fac griji 00:45 Merg sa vad cum traiesc in Italia, cum e lumea acolo.”

In acest an a schimbat Leova pe orasul plutitor, iar revelionul o va prinde alaturi fiica, ginerele si nepoata, stabilite de trei ani in Italia. Dupa aproape doua ore de zbor, Maria Terguta a si strans-o in brate.

Maria TERGUTA: ”Jasminuta vina la bunica. Nepotica Jasmina GrabaJiu 2 anisori, fiica Mariana si ginerele Ion.”

Mariana GARABAJIU, FIICA: ”O revedere frumoasa. Azi am dus-o la Venetia, un loc frumos. Maine plecam in munti.”

Ion GARABAJIU, GINERE: ”La multi ani la toti, sanatate, mult noroc. Salutari lui bunelul Ion ca a ramas singurel. Salutari lui bunelul si bunica de la Mihalasa.”

Tot in Italia anul 2019 o va gasi si pe Silvia. Copiii acesteia sunt de ani buni stabiliti in SUA si vin rar acasa, iar sotul munceste de sarbatori, asa ca femeia a plecat in vacanta la prietenii sai de la Parma. Pentru ca familia e impartita in toate colturile lumii, sampania de revelion va fi deschisa de mai multe ori, in functie de fusul orar.

”Cred ca si cu Moldova, si cu Italia. -Ca sa fie toata lumea impacata? -Da, si cu SUA tot.”

O alta familie care se va reuni peste hotare este cea a Olgai si a lui Ion. Impreuna cu fiul Constantin, in acest an isi vor spune “la multi ani” in Germania, unde ii asteapta fiica pe care nu au vazut-o de sase luni.

“Fiica are copil mic si nu poate sa vina, plecam noi. Jumatate ne ducem, jumatate ramanem.”

Si pentru ca dorul celor aflati peste hotare se trateaza cel mai bine cu bucate traditionale, moldovenii si-au implut bagajele cu carne proaspata, conserve si ciocolata.

”-Jucarele si bomboane. -Ceva mancare moldoveneasca? -Da, un gansac in rola.”

”Carne de pasare, gainile crescute de mine, ardei, salata de casa ca e mult mi gustoasa ca fabricatele din Italia. Mult face mancarea preferata de casa.”

”Bors acru, leustean, jumatate de geanta cu conserve din cirese. Cu ce au crescut din copilarie, asta si isi doresc.”

Altii, mai putin norocosi, si-au facut valizele pentru ca in Grecia, Italia sau Spania ii asteapta munca. Cu inimile frante ii petrec cei dragi.

“Ma asteapta la lucru. Ingrijesc de o batrana. E greu, dar ce sa facem.”

In aceasta perioada avioanele care decoleaza de pe aeroportul din Chisinau sunt arhipline.

”La revedere, la multi ani, sanatate!”