Satui sa mai astepte cand se vor implica autoritatile, mai multi locatari din Causeni s-au apucat sa-si repare singuri drumurile. Au pus mana de la mana, iar acum asteapta sa-si vada strazile reaparate - VIDEO

Pe strada Fantanilor din Causeni lucrarile de reparatie a drumului sunt in toi. Muncitorii il acopera cu prundis. Tamara Ilies a revenit acasa in vacanta din Italia acolo unde munceste de sapte ani. O buna parte din ultimul sau salariu, mai exact, 500 de euro i-a turnat in proiectul mahalei.

Tamara ILIES: "Cand vin acasa vreau sa vad o strada luminoasa, intradevar era o mizerie. Nici nu puteam sa iesim cu masina."

Iar Valentina Ceban a revenit nu demult de la fiul sau din Canada. A ramas impresionata de conditiile de trai de acolo, iar cand si-a revazut drumul din fata portii, s-a intristat.

Valentina CEBAN: „Drumul era foarte rau, nu puteai sa iesi deloc. Am contribuit 10 mii de lei.”

Oamenii spun ca nu-si amintesc ca drumul sa fi fost reparat vreodata. Acum spera ca nu vor mai framanta noroiul dupa fiecare ploaie.

"Cand ploua aici era glod masinile nu puteau trece. Copii la scoala la gradinita foarte greu."

"Am pus bani grosi, toata lumea a sarit in ajutor ca-i pentru noi asta. O sa avem si lumina. Eu cred ca o sa fie o treaba buna, o sa fie foarte bine."

"Drumul nu o fost reparat nicodata, singur cu puterile mele am pus pietris. Iarna doar in ciubote de razana."

Locatarii au reusit sa convinga si primaria sa se implice, asa ca autoritatile au pus la bataie 120 de mii de lei. Locatarii au completat bugetul cu inca 20 de mii si au angajat o companie de constructii.

"In cateva zile drumul va fi reparat."

Intre timp, pe strada Gorchii localnicii lucreaza dis-de-dimineata cu mainile si cu uneltele lor. Petru Varnic este cel care a venit cu ideea de a-si repara drumul. Munceste de mai bine de 15 ani in Portugalia si a decis ca si acasa se poate mai bine.

Lucrarile costa in jur de 70 de mii de lei, iar suma a fost impartita in jumatate intre locatari si primarie.

Petru VARNIC: „In septembrie se facea o boltoaca ca nu puteai trece nici cu masina nici pe jos.”

Viceprimarul orasului Causeni sustine ca pentru amenajarea drumurilor din localitate, autoritatile au alocat un milion 200 de mii de lei, dar oricum nu este suficient. Din acesti bani vor fi reabilitate in jur de sase strazi de importanta locala.