Protest cu carne cruda de porc la directia pentru siguranta alimentelor din Cahul. Oamenii: „Nu ne dau certificate. Am asteptat alegeri ca sa fie mai bine si iaca ce s-a facut. Asta ati vrut?” - FOTO/VIDEO

Mai multi oameni s-au adunat in fata institutiei unde au aruncat pe jos, si afara, si inauntru, bucati de porc in semn de protest ca dirictia nu le ofera la timp certificate veterinare pentru a merge sa-si vanda produsul la piata.

Potrivit martorilor, aceasta situatie se intampla la Cahul de mai bine de jumatate de an, de cand a fost schimbata directia institutiei, care ar fi venit cu noi reguli, in defavoarea agentilor. Oamnii spun ca responsabilii au angajat un medic veterinar care nu-si face munca care trebuie sa o faca, iar in felul acesta nu primesc actele la timp.

Mai multi agenti economici din raion stau in fata institutiei si spun ca asteapta medicul sa vada ce va rezolva. Acestia spun ca au asteptat alegerile pentru a vedea o schimbare, dar situatia se inrautateste si mai tare.

Fermierii mai spun ca nu sunt tratati in mod egal si ca cineva ar primi actele mai repede, iar cineva asteapta mai multe proceduri, fiind taraganat procesul, iar astfel atunci cand ajung la piata, nu mai au prodesele proaspete, iar carnea isi schimba culoarea.

Cu responsabilii de la Directia Raioanala pentru Siguranta Alimentelor din Cahul inca nu am vorbit pentru a avea o reactie.