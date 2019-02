Scenarii posibile dupa alegeri. Cum vede situatia RM un politolog roman: „O posibilitate este Plahotniuc+Dodon, eventual se adauga si Sor. Plahotniuc nu va accepta niciodata un alt prim-ministru decat din zona lui” - VIDEO

„Sistemul electoral folosit in Republica Moldova este sistemul inventat de consultantii americani pentru Boris Eltin in 1992. Eltin se confrunta, ca si Plahotniuc, cu o problema - nu avea majoritatea in Parlament. Partridul Comunsit era puternic si atunci, era nevoie de o solutie.

In Moldova situatia e mai complicata. Da, PD a castigat enorm de multe mandate din partea proportionala. Nimeni nu poate forma majoritatea, singura solutie este Plhaotniuc si Sor, care impreuna obtin 38 de mandate, insa nici pe departe suficiente pentru a gurvena. Plahotniuc, la alegerile precedente, a intrat cu 19 parlamentari si a terminat cu vreo 80. Nu e o problema, cumpara”, a declarat politologul.

Cristian Pirvulescu a mai spus ca chiar daca observatorii care au urmarit aceste alegeri au spus ca au fost corecte, nu este adevarat si ca aceste alegeri nu au fost nici libere si nici corecte.

„Da, organizatiile internationale si cele din Moldova, care au observat scrutinul, au mentionat ca alegerile au fost corecte, ceea ce n-a fost corect. A fost campanie electorala. Domnul Plahotniuc controleaza intreaga medie, justitia, Curtea Constitutionala...” a spus acesta.

Alegerile parlamentare au avut loc pe 24 februarie 2019.