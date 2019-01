Schimb de replici intre Valeriu Munteanu si Ilan Sor, ambii candidati la parlamentare in circumscriptia Orhei - VIDEO

Dupa ce l-a acuzat pe primarul de Orhei ca a pus la cale oameni ca sa-l huiduiasca in timpul lansarii sale in campania electorala de la Orhei, Munteanu l-a invitat pe Sor sa participe la dezbateri impreuna cu el.

Candidatul blocului ACUM in circumscriptia Orhei l-a chemat la confruntare singur, fara garzile sale de corp pentru a discuta despre dosarul in care acesta a fost condamnat la inchisoare de prima instanta.

Munteanu spune ca vrea sa il intrebe pe Sor de ce Filat este la inchisoare, iar primarul de Orhei nu, dar si unde este miliardul furat. Replica lui Sor nu a intarziat sa apara. Printr-o postare pe facebook, acesta l-a numit pe Munteanu tradator de partid, facand referire la felul in care acesta a parasit partidul liberal.

El spune ca nu are ce discuta cu fostul vice-presedinte PL si ca nu va participa cu el la dezbateri. In replica, Munteanu a scris tot pe retelele de socializare ca Sor a refuzat confruntarea de frica. Purtatorul de cuvant al partidului SOR ne-a spus ca nu comenteaza aceste acuzatii. Primarul de Orhei a fost retinut in mai 2015 in dosarul fraudelor de la BEM si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis.

O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. Acum un an, dosarul sau a fost transferat la Curtea de Apel Cahul, care inca nu a luat o decizie, asa cum sedintele sunt amanate in lant.