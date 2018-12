Scrisori (ne)electorale de la PDM. Ce le-a scris Plahotniuc pensionarilor in prag de alegeri si de sarbatori - Ziarul de Garda

„Este pentru prima dată când guvernul decide să ofere un asemenea sprijin de sărbători. De aproape 25 de ani aţi tot auzit vorbe şi promisiuni de la diferite partide, dar dvstră aţi rămas tot pe cont propriu e sărbători, iar acum PDM a început să îndrepte lucrurile în bine”, se spune în scrisoarea primită de pensionari.

În aceeaşi scrisoare, cu emblema PDM şi semnată de preşedintele formaţiunii, Vlad Plahotniuc, pensionarii sunt anunţaţi că, de la 1 ianuarie 2019, cei cu venituri mai mici de 1589 de lei vor primi o pensie mai mare cu 10% şi că „Partidul Democrat va face tot posibilul ca să asigure pe viitor creşteri mai consistente ale pensiilor”

[...]





„Partidul Democrat încă nu este concurent electoral, încă nu s-a înscris oficial în campania electorală, încă nu a început agitaţia electorală din punct de vedere juridic. Toate acţiunile politice pe care le face acum Partidul Democrat le face reieşind din planul de acţiuni al partidului, pe care-l avem zi de zi, care nu are legătură cu campania electorală”, afirmă Sergiu Sârbu.

„Partidul Democrat are dreptul să se promoveze politic, important e ca toate cheltuielile să fie reflectate în rapoartele financiare ale partidului şi acest lucru noi îl facem regulat. Deci această scrisoare este un element al comunicării Partidului Democrat. Faptul că noi am menţionat despre aceste ajutoare, ele au fost iniţiate şi aprobate anume de PDM, iar ulterior au fost găsite soluţii de către guvern, de la bugetul de stat, pentru a veni cu aceste ajutoare.

Nu are nimic comun cu alegerile sau cu campania electorală. Guvernul este al Partidului Democrat în primul rând, care şi-a asumat guvernarea, deciziile politice au fost luate de PDM, de preşedintele Vlad Plahotniuc, au fost aprobate. Ulterior noi am elaborat acele modificări legislative votate de către majoritatea parlamentară în frunte cu PDM. Guvernul a executat o lege care a fost susţinută politic de PDM. De aceea, Vlad Plahotniuc, ca preşedinte al PDM, are toate drepturile legale şi morale pentru a informa cetăţenii R. Moldova că la iniţiativa PDM a fost acordat acel ajutor şi că vom face tot posibilul ca şi pe viitor să acordăm astfel de susţinere pentru oameni”, a mai spus Sârbu.





Analiştii politici Veaceslav Berbeca şi Ion Tăbârţă susţin însă că, chiar dacă oficial campania electorală nu a început, astfel de mesaje au o evidentă tentă electorală.

