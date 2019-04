Se anunta controale din partea Fiscului. Ce domenii sunt vizate - bizlaw.md

Pana in luna septembrie, Serviciul Fiscal de Stat va fi cu ochii pe restaurante si centrele de agrement, pe domeniul transportului si cel al constructiilor. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii institutiei in cadrul unei sedinte organizate pe platforma Consiliului economic de pe langa prim-ministru, la care s-a discutat despre reducerea ocuparii informale si a fenomenului „salariilor in plic”. Astfel, pana in luna septembrie controalele organizare de catre Fisc vor avea un caracter de conformare benevola, iar ulterior, pentru agentii economici care nu se vor conforma, acestea vor fi planificate.