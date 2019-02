Se apropie Ziua Indragostitilor, iar angentiile de turism se intrec in oferte de vacanta. Escapadele exotice sunt la moda si in acest an. Unde puteti merge in luna iubirii - VIDEO

Destinatiile exotice raman a fi preferatele indragostitilor pentru mijlocul lui februarie, cele mai accesibile ca pret fiind Dubai sau Egipt. Ogranizatorii promit ca veti avea regatul plajelor de Corali, dar si sporturi nautice pentru dornicii de aventuri. Pentru rasfat veti scoate din buzunar intre 350 si 900 de euro.

Cristina CUNICEANU, MANAGER VANZARI: „Ne delectam cu sucuri din fructe exotice, ne plimbam pe nisip fin, savuram apa azurie. Este un rai pentru doi. Putem organiza cina romantica sau excursii.”

Partenerii cu inima mai mare...sau cu buzunarul mai generos, isi pot duce jumatatea in Maldive, pentru a inota in Oceanul Indian. Iar daca sufletul va cere aventura, atunci Africa e destinatia perfecta.

Cristina CUNICEANU, MANAGER VANZARI: „Cutreierand safari, odihna pe plaja in Zanzibar. Acolo aveti posibilitatea sa vedeti in realitate animale exotice girafe, lei, tigri, hipopotami, sa-i mangaiati, sa-i hraniti.”

Si pentru ca este inca iarna in calendar, din peisaj nu dispar ofertele la munte.



Cristina CUNICEANU, MANAGER VANZARI: „Cel mai ieftin la Bucovel. Cazarea este in vile, cu mic dejun, cu transfer la partie. Urmeaza cele in Romania si Bulgaria. Preturile variaza inre 150-250 de euro. Cele mai scumpe sunt in Austria cu zbor direct, cu transfer si alimentatie.”



La mare cautare sunt city break-urile in Europa. Pentru trei zile la Istanbul de Valentine's Day, cu autocarul, veti plati in jur de 150 de euro.

„Este o excursie cu vaporul, in oras, unde puteti face si cumparaturi. Cum sa fie Turcia fara bazar. Si, evident, petrecerea de Ziua Indragostitilor care are loc la hotel.”

Agentiile de turism spun ca sunt gata sa indeplineasca orice capriciu al clientului si sa faca sejururi individuale.

Cristina CUNICEANU, MANAGER VANZARI: „Putem organiza city breack-uri romantice. Poate chiar pentru cei care vor sa faca o cerere in casatorie, in Venetia sau Paris. Acest anturaj cu siguranta va crea o ambianta in care partenerul va primi un da.”

Agentiile mai vin cu oferte pentru gurmanzi, de a sarbatori Dragostea in Spania sau Georgia, unde ii asteapta bucate traditionale si vin local. Iar daca distanta nu te sperie, iti poti duce iubirea in America Latina, intr-un tur in care vei vizita Brazilia, Chile, Peru si Argentina. Cei care simt insa mai mult cu inima si mai putin cu buzunarul, pot alege din ofertele locale: calatorii in punctele istorice din tara sau cine la castel.