Sefa directiei educatie din Chisinau sustine ca nu vede o problema in faptul ca la gradinita numarul 91 se colecteaza bani, desi nu este o asociatie de parinti: „Este normal ca parintii sa cumpere rechizite pentru copii” - VIDEO

Rodica Gutu spune ca Directia Educatie s-a autosesizat in urma repotajului in care o mama din capitala care spune ca fiul ei este discrimant dupa ce a luat atitudine fata de problemele din gradinita si a decis sa se implice mai putin in colectarile de bani. Sefa directiei spune ca a vizitat institutia, iar concluzia ei este ca acolo totul e in regula.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE CHISINAU: „Eu rog parinti cand au caz de neglijenta sa se adrese la cadrul didactic, la director apoi in mass-media.”

Ba mai mult decat atat, Gutu a cerut ca parintii sa aiba o atitudine mai grijulie fata de educatori.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE CHISINAU: „Este o plecare in masa, ei sunt zilnic supusi stresului si nu este bine ce se intampla.”

Sefa directiei sustine ca nu vede nimic rau in faptul ca la gradinita numarul 91 s-ar colecta lunar cate o suta de lei pentru fiecare copil, desi nu exista o asociatie a parintilor, in conditiile in care banii ar fi utilizati pentru rechizite. Parintii, insa, afirmau ca educatorilor li se da un adaos la salariu.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE CHISINAU: „Parintii trebuie sa procure rechizite daca vor ca copii lor sa se dezvolte. Parintii spun ca sunt.”





Si in timp ce educatoarea spunea ca directia de sector nu a asigurat gradinita cu servetele, iar parintii afirmau ca micutii sunt nevoiti sa se stearga de haine, Rodica Gutu spune nu este adevarat.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE CHISINAU: „Ca ei sunt asigurati cu cele necesare. Ei au sunat si au cerut ca reportajului sa nu fie in emisie, stiti de ce au cerut, a fost presata, urmeaza sa sune la politie.”

Mama care a vorbit despre problemele din gradinita nr. 91 ne-a comunicat ca a fost rugata in repetate randuri sa-si retraga acuzatiile printr-o cerere adresata directiei, si inainte de difuzarea reportajului si dupa. Directoarea institutiei spune ca va supraveghea situtia in continuare.

Desi nu exista o asociatie, parintii spun ca la gradinita 91 se achita in fiecare luna taxe neformale, iar CNA are pornita o ancheta in acest caz, directoarea fiind cercetata in stare de libertate. Educatorii sustin, insa, ca ii trateaza egal pe copii, iar directoarea - ca nu se colecteaza niciun ban.