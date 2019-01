Seful sectiei Tomografie Computerizata si Radiologie de la Centrul Republican de Diagnostic urmeaza sa fie dus in fata judecatorilor. Dosarul "Tomograf 1", trimis in judecata

Procurorii anunta ca au finalizat etapa de urmarire penala si au trimis dosarul "Tomograf 1" in instanata de judecata.

Potrivit autoritatilor, medicul cerea de la pacienti sume cuprinse intre 950 si 5400 lei pentru investigatii tomografice, fara ca sa treaca banii prin casa de marcat si fara sa ofere bonuri de plata, iar toti banii ii punea in buzunar.

Banuitul avea o intelegere cu medici din alte institutii medicale. Astfel, suspectul trimitea pacientii la ei pentru investigatii medicale. In schimbul serviciilor lor, seful de la Centrul de Diagnostica le oferea de la 50 la 200 de lei.

Individul a prejudiciat institutia medicala cu peste un milion de lei, sustin autoritatile.

In urma perchezitiilor la domiciliul acestuia au fost gasite mai multe casete metalice pentru pastrarea banilor pe care acesta le-a inchiriat de la bancile comerciale. In ele au fost gasiti 6 568 982 lei, iar peste 3 milioane din acesta suma are provenienta nejustificata.

Procurorii au solicitat suspendarea din functie a medicului pe periada anchetei.

Acesta si-a recunoscut partial vina, iar la moment acesta se afla in arest la domiciliu.

Daca va fi gasit vinovat acest risca amenda de 400 de mii de lei sau pana la 7 ani de inchisoare.

Totodata, IMSP CRDM a inaintat o cauza civila in vederea repararii prejudiciului cauzat in sumă de 1 080 000 lei, iar procurorii au aplicat sechestru pe bunuri mobile si imobile ale invinuitului, precum si pe mijloacele banesti in lei si valuta straina in suma totala de 6 568 982 lei.