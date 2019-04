Sefi pe viata la FMF: Afacerea „Fotbalul” - ZdG.md/FOTO/VIDEO

Fotbalul din Republica Moldova, condus in ultimii 22 de ani de fostul fotbalist Pavel Cebanu, nu a cunoscut, in perioada independentei statului, vreo performanta notabila. Cu mici exceptii, Republica Moldova, atat la nivelul echipelor nationale, cat si la nivelul echipelor de club, a fost ciuca batailor in toate competitiile la care a luat startul.