Seful de post al politiei de frontiera si un subaltern de-al sau, retinuti. Ce au gasit oamenii legii in barcile acestora. Urmau sa castige aproape 3 milioane de lei - FOTO

Potrivit politistilor, totul s-a intamplat ieri. Sase barbati cu varste cuprinse intre 23 si 51 de ani au fost retinuti in flagrant in timp ce transportau peste frontiera cafea si alte marfuri industriale in valoarea de 2 milioane 500 de mii lei pe timp de noapte din Ucraina in Moldova cu barcile.

Ulterior, marfurile urmau sa fie repartizate beneficiarilor.

Pe cazul dat, procurorii urmeaza sa solicite arest preventiv pe un termen de 30 de zile.

Daca vor fi gasiti vinovati, barbatii risca pana la 10 ani de inchisoare.