Seful INP spune ca se permite sa aduci organizat alegatori la vot, desi acum 2 zile afirma ca acest lucru este o incalcare - VIDEO

Marin MAXIAN, SEFUL INSPECTORATULUI NATIONAL DE PATRULARE: "Nu constituie o incalcare electorala ceea ce tine de crearea conditiilor ca alegatorul sa ajunga la urna de vot, dar constituie incalcare prin facilitarea de remunerare in cazul ca sa fie determinat pentru a vota pentru unul sau alt candidat."

Marin MAXIAN, SEFUL INSPECTORATULUI NATIONAL DE PATRULARE: "De obicei multi concurenti electorali din practica scrutinelor anterioare incearca sa organizeze transport organizatul al alegatorilor, fapt care a ramas in continiuare in legislatia electorala, precum si in cea constraventionala ca incalcare si respectiv aceste actiuni sunt pasibile de sanctionare."