Seful statiei de pompare din Cojusna risca pana la 6 ani de inchisoare, dupa ce in 2018 doi angajati de acolo au murit la locul de munca. Rudele celor decedati se plang ca au trecut deja 8 luni si nimeni nu este tras la raspundere - VIDEO

In luna mai, anul trecut, cei doi barbati de 47 si respectiv 23 de ani au murit la locul de munca in timp ce lucrau intr-o fantana de canalizare. La opt luni de la incident, dosarul pare sa stea pe loc, spun rudele uneia dintre victime.

Nicoleta, FIICA: „Nu s-au respectat regulile de securitate, domnii s-au intoxicat cu gaze chimice vrem sa fie dreptate, de 8 luni de zile nu s-a transmis dosarul in judecata, nimic nu se mai rezolva, cine e vinovat trebuie sa raspunda.”

Anastasia spune ca a vorbit cu procuroul de caz acum cateva luni, care i-ar fi spus ca dosarul va fi transmis in judecata pana la sfarsitul lui noiembrie.

Anastasia, FIICA: „Suntem indignati pe marginea acestui caz. La data de 6 noiembrie am fost si ma numit ca succesor in dosar, si mi-a promis ca pana la sfarsitul lunii o sa fie traqnsmis dosarul in judecata, dar dupa cum vedeti este deja ianuarie si inca nu a fost transmis.”

Procurorul de caz sustine ca dosarul este complicat si ca pana acum s-au adunat probele necesare, iar in curand il va transmite in judecata. Tot procurorul ne-a spus ca seful statiei de pompare este cercetat penal pentru nerespectarea normelor de securitate la locul de munca si ca daca va fi gasit vinovat el ar putea sta sase ani la puscarie. Cel din urma, insa, afirma ca vinovati in aceasta situatie ar fi responsabilii unei vinarii din localitate, care ar fi incalcat contractul si ar fi revarsat substante toxice in canalizare, ceea ce a provocat decesul celor doi barbati.

Victor GORI, SEFUL STATIEI DE POMPARE, COJUSNA: „Eu imi recunosc partial vina fiindca nu am dat echipament dar barbatii nu au murit din aceasta cauza ei s-au intoxicat cu cele 4 componente de la Migdal. Avocatul meu v-a prezenta expertiza in judecata.“

Deocamdata responsabilii de la vinarie nu au venit cu o reactie. Un angajat de acolo ne-a spus sa revenim maine pentru a ne oferi detalii.