Platon: „Scherma „BEM 2” a fost lansata. Din nou alegeri, din nou o banca, din nou un miliard. Plahotniuc pregateste un nou jaf”. Omul de faceri vorbeste despre demisia guvernatorului BEM si vanzarea Moldindconbank - FOTO

Acesta a transmis mesajul pe o retea de socializare. Platon scrie ca in spatele firmei bulgare care ar fi cumparat Moldindconbank, sta de fapt, Plahotniuc si ca pentru asta nu se va plati nici un leu. Acesta mai spune ca banca a fost vanduta pentru ca se pregateste un alt jaf pus la cale de acesta.

Veaceslav PLATON: "Nu a trecut nici doua luni, ca deja a devenit clar motivul pentru care Sergiu Cioclea a demisionat. Nevrand sa particie intr-o noua escrocherie pusa la cale de Plahotniuc, de a fura dintr-o alta banca, Cioclea nu a vrut sa dea acordul misteriosilor bulgari pentru cumpararea Moldindconbank. Aici nu trebuie sa fii intelectual, ca sa intelegi, ca in stapele bulgarilor stau urechile lui Vlad Plahotniuc.

Mai intai Cioclea a refuzat bulgarilor, care erau interesati de Victoriabank, apoi de Moldova Agro Bank. Ulterior categoric nu a dorit sa participe la furtul Moldindconbank. Si aici Plahotniuc nu a mai avut rabdare. In locul lui Cioclea imediat au gasit un baiat mai cooperant...."

In 2017, omul de afaceri, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Peste cateva luni, el a primit inca 12 ani de inchisoare intr-un alt dosar pornit pentru infractiuni similare.

Cele doua pedepse urmeaza sa fie cumulate dupa ce deciziile vor fi definitive. Platon se declara nevinovat si spune ca este vorba de actiuni politice in spatele carora ar sta Vlad Plahotniuc. Ultimul respinge acuzatiile.