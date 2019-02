Sergiu Sarbu: "Am fost otraviiiit! Nu de metale, ci de penibilul politic la care au ajuns cele doua personaje"

"Am văzut ştirea cu Maia Sandu şi Andrei Năstase, care spun că au găsit "metale grele" în ei. Vă rog, în spiritul echilibrului jurnalistic, să mediatizaţi şi cazul meu. Eu tot am găsit metale grele în mine, de toate felurile şi am simţit o forţă neobişnuită în ultima perioadă, o energie fantastică.

Credeam că e adrenalina campaniei electorale, dar, urmărind ce au spus cei din binomul Sandu-Năstase, înţeleg că poate e de la metalele astea. Am fost otrăviiiit!!!Eu însă mă simt otrăvit nu de metale, ci de penibilul politic la care au ajuns cele doua personaje înainte cu câteva zile de alegeri, când populaţia este intoxicată cu astfel de minciuni.

Ceea ce fac Maia Sandu şi Andrei Năstase se numeşte otrăvirea în masă a populaţiei cu minciuni şi false falsificări. Dacă nu au cu ce să se prezinte în faţa oamenilor, dacă nu au realizat nimic pentru ei, au ales să facă circ, insultând inteligenţa populaţiei", scrie Sergiu Sarbu pe pagina sa de facebook.