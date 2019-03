Pana cand deputatii trebuie sa formeze o majoritate parlamentara. Sirbu: "In caz contrar, vom avea alegeri anticipate" - VIDEO

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: "Nu exista majoritatea parlamentara in acest moment daca va exista sau nu vom vedea. Cer este ca pana pe data de 9 iunie trebuie sa existe o decizie in caz contrar parlamentul va fi dizolvat si vor fi anuntate alegeri anticipate. Care vor fi alegerile ramane se vedem. Deciziile in partid se iau de catre organele. Inca nu am avut o sedinta. Cred ca in viitorul apropiat va fi o sedinta si vom aproba scenariile de mai departe. "

Patricia PODOLEANU, REPORTER PROTV: "Admiteti o coalitie cu PSRM?"

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: -" Nu am mandat pentru ca sa admit sau sa nu admit."

Patricia PODOLEANU, REPORTER PROTV: "-Nu excludeti?"

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: "-Eu nu pot sa exclud nimic. Daca nu reusim sa formam o coalitie atunci urmeaza alegerile anticipate, dar cred ca nimeni nu si le doreste."