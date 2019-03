Sergiu Sarbu spune ca a dormit noaptea trecuta la Spitalul de Urgenta. A postat o fotografie de acolo: "Cel putin am frumoasa priveliste din geam" - FOTO

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: "Stimaţi jurnalişti, rog să mă iertaţi că nu vă pot primi în audienţă la spital. Chiar vreau puţină linişte. Dar asta nu înseamnă ca eu am dispărut. Cu părere de rău tot aici în spital sunt (inclusiv noaptea) chiar daca aş vrea şi eu mai repede la familie, la soţie şi la copil acasă. Altă dată vă rog mai atent cu afirmaţii că nu am petrecut noaptea în spital. Aş putea avea intrebări de la soţie. Cel puţin am frumoasă privelişte din geam."









Deputatul democrat Segiu Sarbu a ajuns la spital ieri, dupa o incaierare cu activistul Pavel Grigorciuc. Sotia lui Sarbu a declarat ca acesta ar fi fost batut, in timp ce medicii sustin ca deputatul s-a ales cu un traumatism usor.

De cealalta parte, activistul, care a fost retinut a povestit ca i-a dat doar o palma, dupa ce Sarbu l-ar fi insultat. Avocatul acestuia ne-a comunicat ca astazi Grigorciuc urmeaza sa fie pus sub invinuire pentru huliganism.

Ieri, Partidul Democrat a acuzat blocul ACUM de cele intamplate si a spus ca Grigorciuc a fost folosit pe post de mercenar la protestul din fata parlamentului. Cei de la PAS au negat acest lucru.

Pavel Grigorciuc face parte din grupul Petrenko, membrii caruia au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru organizarea dezordinelor in masa in septembrie 2015 din fata Procuraturii Generale.