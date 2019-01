Si-au dorit buze voluptoase, dar s-au ales cu buze din plastic. Este povestea mai multor femei, care s-au plans pe retelele de socializare - VIDEO

Gabriella DAMIR: "Am aflat dupa opt ani de zile ca este polimer. 01:30 Am polimer in buze si trebuie sa fac operatie. Foarte multi medici nici nu vor sa se apuce de asta.”

Corectia ar costa sume uriase de bani.

Gabriella DAMIR:-”Am gasit un medic in Franta. El cere 4 mii de euro, in Rusia un pic mai putin.”

Zeci de fete au rectionat la postarea Gabriellei. Acestea au publicat fotografii cu buzele lor care au ramas desfigurate in urma celeiasi proceduri, efectuate la acelasi salon. Tinerele au povestit ca desi au trecut ani buni de cand si-au injectat substanta, iar unele dintre ele s-au si operat pentru a scapa de sechele, buzele lor nu au mai revenit la forma normala.

“Peste 2-3 ani s-au format granule, iar buza de sus avea o forma oribila, umflata pana la nas.”

“Eu m-am operat, dar nu am rezolvat problema complet. E greu sa ramana buzele drepte dupa operatie. Eu aveam 17 ani, nici macar nu avea dreptul sa imi introduca ceva.”

“Poza aceasta e dupa 13 ani, nenumarate corectii si operatii.”

Gabriella DAMIR:-’Am vorbit cu specialisti care mi-au spus ca este un plastic, care se foloseste la jucarii, mese, pentru televizor. Iata ce ne-a fost noua introdus.”

Tanara spune ca va actiona in judecata salonul de frumusete impreuna cu cele peste 200 de fete care au raspuns la postare.

Gabriella DAMIR“: ”Multe fete mi-au spus ca cineva pe ea o apara. Multe au scris plangeri. Nu pot sa ia legatura cu ea.”

Olga Turcan, patroana salonului spune ca femeile erau informate despre ce substanta urmeaza sa le fie injectata, iar in cazul in care aveau reactii adverse, ele trebuiau sa vina la control, si nu sa vina cu acuzatii pe retelele de socializare.

Olga TURCAN, PROPRIETARA SALONULUI: ’Imi pare rau ca s-au acumulat poze nereale, cele mai urate, din carti, din internet. Cei care au fost multumiti de efect incep sa-si faca griji. ”Le spuneati ca injectati acid hialuronic, dar puneati un alt material? -Le arat, le deschid seringa in fata lor. Ce dechid arat si zic.”

Aceasta mai spune ca nimeni nu a scris plangeri la politie pe numele ei.

Olga TURCAN, PROPRIETARA SALONULUI ”Nu are cine pe mine sa ma acopere. Nu stiu de plangeri.”