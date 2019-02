Si-au lasat pacientii sa astepte ca sa-i asculte pe democrati. Medicii de la Spitalul Raional din Calarasi au fost convocati de candidatii PD in timpul orelor de lucru la o intrunire electorala - VIDEO

“Autocarul asta nu e pentru tarani, dar pentru democrati.”

“Asta e pentru dansii.”

Presedintele Parlamentului, Andrian Candu i-a impartit pe democrati in cateva echipe care urmau sa mearga in diferite localitati la intalniri cu alegatorii.

O pensionara a profitat de ocazie ca sa-l ia la rost pe Candu.

“Mi-au taiat din pensie."

Seful legislativului a ramas sa conduca echipa care urma sa faca agitatie in orasul Calarasi. Pe drum, Candu s-a oprit la corturile de campanie ale contracandidatilor.

Aici o alta pensionara s-a aratat nemultumita de reforma pensiilor.

“Cum credeti ca traiesc oamenii cu o pensie de 0 mie de lei.”

Dupa plimbare, democratii au pornit cu autocarul spre spitalul raional si ne-au invitat cu ei. Candu sustine in continuare ca autobuzul, cu scaune de piele, suport pentru cap si prize electrice, nu e unul de lux.

Ajunsi la spital in plina zi de munca, democratii au convocat medicii ca sa le povesteasca programul lor electoral.

Pe unii, discursurile lungi i-au plictisit.

Intre timp, pe holurile spitalului s-au format cozi.

Intre timp, celelalte echipe ale democratilor misunau in satele in care au fost trimise. Democratul Sergiu Sarbu, care in ultimele saptamani a taiat lemne, a altoit nuci, s-a plimbat calare, a facut ture cu motocultorul si cu tractorul, a fost si astazi de neoprit. Si-a bagat mainile pana la coate in lutul unui mester popular din Hoginesti ca sa faca un ulcior.

A incercat sa-si laude partidul cu o bucata de drum asflatat din bani publici.

Dupa desantul de la Calarasi, democratii s-au intors la Chisinau, urmand ca maine sa-si continue campania in alte raioane. Pentru scrutinul din 24 februarie, pe circumscriptia nationala sunt inscrise 15 partide: PDM, blocul ACUM, PCRM, PSRM, P. Sor, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul Vointa Poporului, Partidul Regiunilor, Partidul “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Patria, Partidul Verde Ecologist si PL.