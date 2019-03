Si-au lasat treburile deoparte si au plantat „fapte bune”. Zeci de voluntari, angajati ai primariei si functionari ai institutiilor de stat s-au adunat pe strada Uzinelor din capitala si au sadit copaci - VIDEO

Harnici au fost astazi elevii din comuna Bubuieci, care au renuntat la somn si la joaca si au venit de dimineata sa planteze copaci. Ei spun ca isi doresc sa avem un oras mai verde.

„Am hotarat sa facem un bine pentru natura, dar si penru Bubuieci. Deja avem vreo patru copacei saditi.”

Petru este sef de gospodarie la liceul Mihai Eminescu din capitala si spune ca nu a reusit sa-i convinga pe elevii de acolo sa-l insoteasca la evenimentul de azi, asa ca a venit singur.

Petru NOVAC: „Putini elevi au venit binevol, daca ar fi fost poate ordin obligatoriu, poate veneau, dar asa ne-au spus sa venim binevol, cu suflet.”

Impreuna cu mai multi prieteni, acest tanar spune ca a plantat timp de o ora in jur de 10 copaci.

Adrian GALCA: „Plantam copaci. Sa facem un mediu mai placut viitorului noastru. Avem de plantat pe toate 5 ha, avem in total peste 10 mii de puieti.”

Sa inverzeasca orasul au venit astazi si mai multi functionari de la primarie. Unii s-au aratat nemultumiti de faptul ca autocarul pus la dispozitie de municipalitate nu i-a dus pana la destinatie.

„Am plantat un rand intreg. Ne-au lasat pana noi am ridicat acest deal. E dureros ca aici sunt multi bolnavi, pensionari, dar ne-am urcat noi. Si cand am mai fost la asa evenimente ne-am intors intotdeauna pe jos, asa ca mai avem de mers 2 km prin gunoiste.”

Printre functionari l-am gasit si pe primarul interimar, Ruslan Codreanu.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: „Am cumparat vreo 3000 dintre care, opt sute am dat Directiei Educatie ca sa planteze in institutiile de invatamant, vreo 300 am dat Directiei Drepurilor Copiilor, exact cifra cat a costat 3000 de copaci, nu pot sa va zic.”

Potrivit organizatorilor, astazi vor fi saditi in jur de 15 mii de copaci pe o suprafata de 5 ha.

Petru VINARI, COORDONATORUL PROIECTULUI „PLANTAM FAPTE BUNE IN MOLDOVA”: „Noi am contribuit cu unele si material saditor care a fost donat de catre colegii nostri din Romania de la “Plantam fapte bune in Romania.”

Astazi s-au planat in jur de 10 specii de pomi printre care lilieci, ulmi si artari. Evenimentul “Plantam fapte bune in Moldova” se desfasoara al patrulea an consecutiv.