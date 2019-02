Si-au luat papucii rudelor plecate peste hotare si au venit in PMAN sa protesteze: "Incaltamintea tatului meu, a surorii si a maturii plecata cu sapte ani in urma" - VIDEO

Lustruiti si aranjati in rand, papucii a zeci de moldoveni plecati peste hotare au fost adusi de rude in PMAN. Viu colorati sau mai gri, incaltamintea ponosita de vreme ascundea sub talpa istoria unui om.

“Incaltamintea tatului meu care este plecat din 2001, a surorii plecata din 2005 si a matusii plecata cu sapte ani in urma.”

“Acestea sunt a lui Mircea, dupa aia a plecat Silvia cu David, doi ai in urma a plecat Ionel, iar acum a plecat si sotia. Am ramas singur. Plang uneori, asa e tara.”



Au pus papucii cu grija, pe un ziar sau o torba, de parca l-ar si aranjat pe un scaun chiar pe proprietarul incaltamintei. Elena spune ca a adus doua perechi simbolic. Pentru ca fratele si sora au luat drum strainatatii de peste 15 ani, in casa nici incaltamaintea nu a ramas in urma lor. Iar pe o foaie a notat si numele tuturor rudelor pe care le vede doar la sarbatori.



"Toti sunt plecati in Portugalia, Anglia si Irlanda. -Daca ati fi avut o foaie mai mare? -O umpleam toata.”



Nadejda Ion isi aminteste ca in 1999 era angajata ca medic. Pentru ca nu-i ajungeau banii a plecat in Spania unde a muncit pe branci pana acum trei ani, cand durerea in oase si amprenta timpului au intors-o acasa. Aici insa nu o mai astepta nimeni, pentru ca copii s-au dus si ei rand pe rand.



"Adela, Sorina si Nadejda. -Cand va anuntat ca vrea sa plece cum ati reactionat. -Mai ziceti, o tragedie intreaga. -Cum arata sarbatorile? -In singuratate. -Cine sta la masa? -Eu stau cu Dumnezeu.”



Cei adunati spun ca, goniti de saracia din tara, moldovenii pleaca in cautarea unui viitor mai bun.

-”Ei nu vad ce se face in tara asta? Case incuiate, porti ruginite, nu se mai poate de rabdat. Cine ramane in tara asta, lor nu le pasa. Cum sa traiasca bunicii fara ca sa nu isi vada nepotii, asta nu e o pedeapsa?”

- ”Imi amintesc dupa plecarea tatalui meu, m-a afectat foarte mult. Pastele, Craciunul, toate sarbatorile nu mai aveau semnificatie. ”E o trauma care va fi transmisa inca multe generatii.”

La protest nu s-a scandat, iar cei adunati s-au manifestat pasnic. Evenimentul a fost organizat de doua tinere, care spun ca initiativa le-a venit spontan.

Aliona ROTARU, ORGANIZATOARE: -”Evenimentul este sinbolic, de a ne imagina cum ar fi daca membrii familiei noastre ar fi cu noi, sa se uite in fata guvernului si sa ceara socoteala.”

Elena DRUTA, ORGANIZATOARE: -”Am vazut imagini similare de la evenimente care s-au petrecut in alte tari, ca si forma de protest. Am hotarat in trei minute si am creat un eveniment pe facebook. Nici un partid nu a fost implicat, nici nu am fost contactete si nici nu am dorit asta.”





Cele doua mai spun ca astfel au vrut sa traga un semnal de alarma asupra problemei migratiei. Totodata ii indeamna pe moldoveni sa mearga maine la vot.

O actiune similara a avut loc acum trei ani in Macedonia. Atunci mai multe ONG-uri au chemat oamenii sa aduca incaltamintea apropiatilor in fata cladirii Guvernului.