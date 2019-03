Si-au pus mastile pe cap si s-au pornit sa sparga o banca, dar au stricat doar mobila din interior. Patania catorva indivizi in Singerei

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta noapte. Indiviizii au spart usa de la intrare si au patruns in interior, iar in acel moment a functionat butonul de alarma.

Faptasii au deteriorat mobila din institutie si au spart sticlele de la ghiseele de deservire a clientilor, iar apoi au fugit fara urma.

Toate circumstantele se stabilesc.

*imagine simbol.

