Si daca la Chisinau nu sunt locuri special amenajate pentru hochei, solutii se gasesc. Cativa barbati din capitala, au incins o partida chiar pe lacul inghetat din Valea Trandafirilor - VIDEO

Unul dintre cele 3 lacuri din Parcul Trandafirilor a fost transformat astazi intr-o arena de hochei, doar ca terenul si vestiarul erau in aer liber, la fel ca si tribunele pentru spectatori.

“ Am curatat totul cam intr-o ora, gheata are 5 centimetri e normal”

Serghei practica sportul tot anul - vara la fotbal, iarna la hochei. Astazi a fost invitat de prietenii sai pe lac. Nu este profesionist si nici nu are echipament special, dar ii place sa joace. Crosa si-a cumparat-o de la Moscova, ciorapii sunt de la echipamentul de fotbal, patinele sunt vechi, iar manusile sunt pentru lucrari de constructie.

“ Am cate ceva, genunchii sa nu-i ranesc, coatele. Aici nimeni nu joaca serios, mai mult nici nu trebuie.- Va place hocheiul?- Da! In copilarie jucam si aici si pe lacul acela si pe celalalt.”

Cei veniti la plimbare in parc nu au ramas indiferenti, unii au facut poze cu jucatorii, altii si-au gasit loc in tribunele imaginare de pe mal, iar partida devenea din ce in ce mai intriganta.

Victor a venit la plimbare cu nepotul sau. Ii place hocheiul inca de cand era copil. S-ar fi alaturat jucatorilor, dar spune ca varsta nu-i mai permite.

“ Fix asa curatam gheata si jucam, da asata cu 30 de ani in urma, tocmai imi dau lacrimile.”

Barbatii au jucat hochei mai bine de o ora fara pauza. Ei spun ca ar organiza si un campionat daca ar fi mai multe echipe.