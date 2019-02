Si daca presa rusa a avut acces la pilotii moldoveni, delegatia trimisa de Chisinau, asa si nu a ajuns la ei: "Autoritatile Federatiei Ruse refuza sa comunice informatia privind locul aflarii lor" - VIDEO

Dupa ce ieri delegatia Ministerului de Externe, aflata la Moscova, nu a primit acces la cei doi piloti moldoveni eliberati din Afganistan, astazi Ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat la Ministerul de Externe.

COMUNICATUL EMIS DE MAE: "Autoritatile Federatiei Ruse refuza sa comunice informatia privind locul aflarii lor, starea de sanatate, calificand aceasta atitudine drept o provocare deliberata, care prejudiciaza serios relatiile bilaterale.”se arata in mesajul publicat de ministerul de Externe. Diplomatul rus a spus ca autoritatile de la Moscova nu au nicio vina pentru ca pilotii sunt in custodia unui ONG, este mentionat in comunicatul MAE.

Si premierul Pavel Filip s-a aratat indignat ca pilotii moldoveni nu au fost adusi la Chisinau, dar au ajuns la Moscova si l-a criticat pe Igor Dodon ca isi face capital politic.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “E dincolo de limitele moralitatii sa folosesti asemenea subiecte pentru a incerca sa-ti faci capital politic.”

Imediat a reactionat purtatorul de cuvant al presedintelui.



“Cu profunda dezamagire am luat cunostinta de reactia Guvernului. In loc sa exprimam recunostinta Rusiei pentru ajutorul oferit in eliberarea cetatenilor Republicii Moldova, guvernul moldovenesc din nou vine cu acuzatii neintemeiate antirusesti.”a scris purtatorul de cuvant al presedintelui intr-o postare pe Facebook.

Acum trei zile, Igor Dodon a anuntat ca pilotii luati in captivitate cu trei ani in urma de talibanii din Afganistan au fost eliberati si s-ar afla intr-un spital de la Moscova, iar el va merge personal sa-i aduca acasa.Dodon a declarat ca acest lucru a fost posibil dupa ce el a solicitat sprijinul Rusiei care s-a implicat.

Presedintele Parlamentului, Andrian Candu l-a acuzat pe Igor Dodon ca a facut asa incat pilotii sa fie adusi in tara anume in campania electorala, desi acestia ar fi putut sa vina in Moldova inca acum trei luni.

Ieri mai multi lideri politici l-au criticat pe Igor Dodon pentru ca isi face capital politic pe seama dramei celor doi piloti moldoveni. Tot ieri, Procuratura Generala a anuntat ca a deschis un dosar penal in acest caz si a spus ca declaratiile pe seama acestui subiect facute de anumite persoane publice sunt iresponsabile si ar putea compromite eforturile de a-i recupera pe ostatici.

Cei doi piloti au fost capturati de talibani pe 24 noiembrie 2015, in timp ce efectuau o misiune civila in Afganistan la bordul unui elicopter care apartinea unei firme moldovenesti. Un al treilea membru al echipajului a fost ucis. De atunci, autoritatile de la Chisinau nu au mai facut niciun anunt despre soarta lor.

Renato Usatii a postat anul trecut mai multe filmulete pe Facebook in care cei doi piloti ofera detalii despre ei pentru a-si confirma identitatea. Inregistrarile ar fi fost facute in decembrie 2017.