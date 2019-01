Democratii s-au lansat in campanie, dar nu au anuntat ora si locul evenimentului. Manifestatia a fost transmisa live pe Facebook - VIDEO

Pe fundalul unor ropote de aplauze, in fata multimii adundate la sediul PD, au iesit liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, premierul Pavel Filip si presedintele Parlamentului, Andrian Candu.

Primul pe scena a urcat Andrian Candu, care s-a aratat sigur de victorie si a criticat oponentii electorali.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Partidele vor umple tara cu panouri banere, brousuri si vor lansa promisiuni.”

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: “Stimati colegi eu sunt rau la frig daca stiam pe strecuram pana la colegi. Nu ne-am invatat sa gestionam inca si timpul de afara, dar o s-o facem si pe asta.”

Desi lansarea in campanie au tinut-o in secret, Plahotniuc a vorbit despre alegeri transparente si corecte.

In spatele tribunei de unde au rasunat promisiunile, au stat candidatii democratilor pe circumscriptiile nationale. PD a fost inregistrat la CEC in calitate de concurent pe circumscriptia nationala si va fi primul in buletinele de vot.