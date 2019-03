Si femeile din sate au sarbatorit opt martie. Surprinse de copii, soti sau politicieni, acestea si-au pus darurile la loc de cinste si i-au rasplatit pe cei dragi asa cum stiu mai bine - cu bucate - VIDEO

“Te felicit, te iubesc foarte mult. Iti doresc sanatate si multi ani inainte.”

Dimineata, pentru Sergiu toate drumurile au dus catre Ivancea, la casa mamei. A luat microbuzul de la Orhei, acolo unde locuieste, un buchet de flori confectionate sotie si era gata sa o cuprinda pe cea care i-a dat viata.

”Pana la lacrimi. Am patru copiii, trei baieti si o fata. Pe toti ii iubesc.”

Ultitele satului vorbeau despre mame. Mame asteptandu-si la poarta copiii din capitala sau mame tinandu-si cu grija telefonul ca nu cumva sa piarda apelul fiului din Rusia sau al fiicei din Italia.

”Fiica o sa vina maine. Azi e la lucru, maine o sa vina pe la mine. O astept.”

“Copilul e peste hotare, si-a aranjat viata in Germania. Ne-a sunat, a felicitat toate rudele, a trimis mesaje.”

Altele, insa, au primit felicitari de la politicieni.

“Am primit de la dl Sor. Ne-a adus cate o cutie cu ciocolate si o felicitare.”

In zi de sarbatoare, la tara treburile in gospodarie nu au stiut de pauza. Asa ca ele, femeile, au adus apa de la fantana, au dat cu matura sau cu grebla. Pe Ecaterina Curcubet ai fi gasit-o noaptea trecuta in bucatarie. Pentru ca azi nu e doar despre ea, dar si despre Victor, sotul omagiat, femeia a pregatit fel de fel de bunatati.



”Facem doua sarbatori in casa. Eu ii gatesc o masa, dumnealui cadou.”

La masa celor doi soti s-au adunat fini, nasi, rude si copii.

“Doresc la toate femeile, la toate mamele,bunicile sanatate….”

“Cand ne trezim dimineata felicitam primul pe cine intalnim. Opt martie e cea mai frumoasa zi in casa.”

“Sa traiasca multi ani si sa fie sanatos, o suta de ani inainte!”

”Sa ai liniste sufleteasca cu sotia, cand a fi mai rau asa sa iti fie cu..."

La tara forfota de la oras era straina. Aici nici barbati cu flori in maini nu prea vedeai si nici femei coafate inca de ieri pentru sarbatoare. Cu toate acestea, barbatii spun ca ziua femeilor ar trebui sa fie in fiecare zi.

“Trebuie respectata si iubite pentru ca fac multe pentru noi. Are grija de barbat. De masina ai grija, trebuie sa ai grija si de femeie. -Deci femeia e mecanicul barbatului? -Asa ceva.”

“Ce inseamna femeia, asta inseamna noi. Nu doar de 8 martie.”

“Femeile ne fac viata mai frumoasa fara ele noi acum am fi stat acasa. O leaca sunt alintate. Vor cadouri, bani. Acum nu putem sa le dam ce vor, cand vom creste mai mari.”

Iar daca unii au strans bani la ciorap pentru un dar mai special, altii amana surpriza.

”Ati pus niste bani deoparte? -Da. -Cat? -In jur la 300 de lei.”

“Cand vine pensia, atunci. Nu sunt bani.”

Cu batic sau parul in vant, in slapi sau pe tocuri, cu sacul pe spate sau poseta in mana, mirosind a ceapa sau a parfum, ramane ea, femeia. Bunica, fiica, nepoata, sora, mama...

“O felicitam, ii dorim sanatate si rabdare si o iubesc.”