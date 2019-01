La multi ani, Gheorghe Urschi! Anul acesta la petrecerea de ziua maestrului s-au inghesuit mai multi politicieni, printre care Tutu, Chirtoaca si Radu. Asa cum e traditia, unul din prieteni i-a daruit mascota anului - un porc - VIDEO

Si in acest an casa maestrului Gheorghe Urschi a fost plina de oaspeti. Artistii i-au pasit pragul ca sa-i ureze la multi ani.

In an electoral, politicienii s-au inghesuit si ei in casa artistului. Silvia Radu, liderul ODIP, Vlad Biletchi, Constantin Tutu, care i-a adus un buchet imens de trandafiri rosii, iar Dorin Chirtoaca – un buchet de trandafiri albi.

Asa cum e traditia, unul din prieteni i-a daruit mascota anului – un porc. Fostul primar al capitalei s-a jucat mai intai cu nervii animalului.

Iar mai apoi l-a tinut in brate, moment in care porcul si-a facut nevoile chiar in mijlocul casei.

Dorin Chirtoaca, PRESEDINTELE PARTIDULUI LIBERAL: “Contactul cu animalele mereu e foarte placut. Placerea a fost de partea ambelor parti. Daca asta e un semn ca s-a simtit bine, nu pot decat sa ma bucur.”

Altii au depanat amintiri la fel de siropoase.

Adrian URSU, INTERPRET: ”Am avut ocazia sa sustin un concert la Paris in 2010 cu maestrul Urschi. A fost extraordinar. Din motiv ca nu au incaput toti am mai ramas doua zile si am mai sustinut un spectacol.”

Cei apropopiati continua sa spere la o minune si sa-l vada din nou pe artist sclipind pe scena si trezind ropote de aplauze.

Iurie SADOVNIC, INTERPRET: ”Sa-l ajute Dumnezeu sa iasa din criza asta, pentru ca ne este dor de el si ne lipseste.”

”Ne dorim sa-l vedem poate si pe scena. Sanatate si multi ani.”

Daca pana acum, an de an, Urschi era felicitat la teatrul la care a activat, de aceasta data cei de la “Luceafaru” au venit in casa maestrului si au facut o improvizatie.

”Am zis sa vina teatrul la el.”

”El iubea sa fie textul intocmai. Cum a fost scrisa asa sa fie jucata…. Du-te si-ti scrie textul tau si apoi o sa-l joci.”

Gheorghe Urschi a fost emotionat pana la lacrimi si a transmis un mesaj.

Gheorghe Urschi nu a mai iesit pe scena din 2011, cand a suferit un atac cerebral. Pentru cei peste 40 de activitate in calitate de actor, regizor si scriitor, el a fost supranumit “regele umorului”.

Anul acesta Gheorghe Urschi a implinit 71 de ani.