Si pentru ca e weekend si nu au ore, elevii au avut unda verde la distractie. La Bubuieci toate dealurile s-au transformat in partii si au fost acaparate de copii cu sanii - VIDEO

Pe Feodor Coretchi din Bubieci l-am gasit astazi facandu-si carare in curtea casei sale, pentru mai multe nu poate face la cei 70 de ani ai sai.

Feodor CORETCHI: “Nu are cine ma ajuta. Fiica din Italia mai trimite cate un colet, dar...”

Daca pe timp de vara se descurca, iarna ii vine greu sa o scoata in capat si cu pensia, care ii ajunge doar pentru a plati serviciile comunale.

Feodor Coretchi: “Cu frigul e greu, in casa e frig, e greu. Asteptam alegerile, poate va fi mai bine.”

Multe curti le-am gasit astazi acoperite de un strat gros de zapada, semn ca proprietarii sunt plecati si nu are cine sa le curete. Gospodarii care dimineata si-au curata curtile, la amiaza s-au apucat de deszapezit si strazile pe care locuiesc pentru ca autospecialele de dezapezire nu au ajuns peste tot.

Alexandru ROSCA: “Ne ispravim, iata lopata si lucram. Dezapezim pe aici, fiecare vecin. Ajutam cine poate cine nu poate.”

Localnicii sunt nemultumiti de faptul ca autospecialele au trecut doar pe drumurile centrale, nu si pe cele adiacente. VOX:(1754)“Noi am iesit si am curatat. Uitati-va ce se face, in vale a fost curatit un pic, dar in deal tot locuiec oameni. Copiii vin de la scoala cum sa treaca.”

“Uitati-va nu-i curat de loc drumul. In fiecare dimineata sunt nevoit sa ies cu lopata in fiecare dimineata.”

Cei mici insa nu au avut nicio grija astazi asa ca au iesit la sanius.

“Foarte distractiv, a nins de Craciun si e foarte frumos, profitam dupa lectii sambata, duminica.”

“E mai bine afara.”

Igor a schimbat sania pe o sacosa pentru ca e mai distractiv, spune el.

Igor: “Ma dau pe sacosa ca e mai lunecos.”

Nu am gasit pe nimeni la primaria din Bubuieci ca sa aflam cate autospeciale au fost antrenate la deszapezile si cum s-a intervenit pe drumuri ieri si astazi.