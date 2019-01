Silvia Radu, degrevata din functie pentru doua luni. Cine ii va ocupa locul la ministerul Sanatatii

In septembrie, in fruntea ministerului Sanatatii a fost numita Silvia Radu, fost primar interimar al capitalei, care se declara independenta. Ulterior, premierul Pavel Filip a spus ca desi Radu nu are studii in medicina, a fost numita pentru calitatile ei manageriale. Tot atunci, noul ministru afirma ca nu-si dorea functia, dar prim-ministrul a convins-o sa o accepte.