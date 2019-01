Silvia Radu - ministru al Sanatatii, Octavian Armasu - guvernator la BNM, iar democratii Artur Resetnicov si Raisa Apolschii - judecatori la CC. Numirile in functii, din 2018, care au starnit controverse - VIDEO

Cele mai multe numiri in functii, notate de portalul anticoruptie.md, se refera la Guvern si institutii ale statului si majoritatea au fost anuntate de liderul PD, Vlad Plahotniuc.

Fosta ministra a justitiei in perioada comunista, Victoria Iftodi, a venit in locul lui Alexandru Tanase in fruntea aceluiasi minister in Guvernul Filip la inceputul lui 2018. Ulterior, ajunge judecatoare la Curtea Constitutionala, ocupand functia ramasa vacanta tot dupa Tanase.

Democratul Vasile Botnari, ex-ministru al transporturilor in guvernele Strelet si Gaburici, a parasit functia de director al Moldova-Gaz ca sa vina, in mai 2018, in fruntea Serviciului de Informatii si Securitate. Candidatura sa, propusa de un grup de deputati PD, a fost vota de 53 de parlamentari democrati, PPEM si neafiliati. Numirea lui Botnari a fost contestata de opozitia extra-parlamentara.

Tot in luna mai, vicepresedinta Partidului Democrat, Cristina Balan, a fost promovata in fuctia de ambasador al Republicii Moldova in Statele Unite ale Americii, desi nu avea experienta diplomatica, scrie anticoruptie.md. In septembrie, in fruntea ministerului Sanatatii a fost numita Silvia Radu, fost primar interimar al capitalei, care se declara independenta. Ulterior, premierul Pavel Filip a spus ca desi Radu nu are studii in medicina, a fost numita pentru calitatile ei manageriale. Tot atunci, noul ministru afirma ca nu-si dorea functia, dar prim-ministrul a convins-o sa o accepte.

Si ministerul Agriculturii s-a ales cu un nou sef - Nicolae Ciubuc. Seful de la finante, Octavian Armasu, ajunge guvernator la Banca Nationala, in locul lui Sergiu Cioclea, care anuntase ca pleaca din proprie initiativa. Armasu a fost propus de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, si votat in aceeasi zi.

Iar in decembrie 2018, fostul procuror general Corneliu Gurin, democratul Artur Resetnicov si nasa de cununie a liderului PD, Raisa Apolschii au fost numiti judecatori la Curtea Constitutionala.