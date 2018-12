Silvia Radu: "PD a venit cu propunerea sa fiu pe lista de partid la parlamentare. Nu fac parte din PD, dar am acceptat propunerea"

Silvia RADU, MINISTRUL SANATATII: "A venit cu propunerea Partidul Democrat. Nu am avut alte propuneri de a participa la alegeri. Am acceptat sa fiu pe lista acestui partid pentru ca imi doresc ca toate reformele incepute de catre guvern sa continue. Consider ca sunt reforme foarte bune pentru cetatenii Republicii Moldova. Cred ca este cazul sa luptam pentru viitorul nostru si acest lucru presupune sa participam in viata politica a tarii.Am zis ca nu fac parte din PD.

Am zis ca partidul mi-a facut o propunere acum si am acceptat aceasta propunere. Nu sunt membru de partid, dar v-am spus ca sustin aceste reforme care au fost incepute si imi doresc ca acestea sa fie duse pana la capat pentru ca fac parte dintr-un guvern tehnocrat. Am vazut aceste reforme din interior si cred ca sunt reforme foarte bune. Nu mi-au propus sa fiu membru de partid".