Cativa moldoveni stabiliti la Londra impart martisoare celor de acolo, iar in schimb ii indeamna pe straini sa doneze bani pentru copiii dintr-un orfelinat din Moldova - VIDEO

Imbracati in ii si cu mii de martisoare in pungi, cei peste 20 de voluntari ai campaniei “Un martisor pentru tine si pentru cei dragi” impart simbolul romanesc al primaverii, chiar in centrul Londrei.

Actiunea are ca scop strangerea de fonduri pentru sustinerea copiilor din orfelinatele din Moldova. Voluntarii se apropie de trecatori si le ofera un martisor, iar in schimb ii indeamna sa doneze cat ii tine buzunarul.

“Incercam din rasputeri sa mentinem aceasta atmosfera voioasa in Londra, sa tinem in frau spiritul romanesc, toata lumea danseaza, toata lumea zambeste.”

Voluntarii spun ca reactia strainilor, cand ii indeamna sa doneze pentru campanie, este diferita. In schimb, sunt mandri ca pot astfel promova martisorul.

“Unii sunt grabiti, altii sunt interesati. Majoritatea cand afla sunt surprinsi….”

Martisoarele “calatoare” au ajuns la Londra cu autocarul si au fost confectionate de o moldoveanca din Cahul.

“Martisoarele sunt hand made. Am pregatit totul din timp. Am lucrat la proiect 4-5 luni. O sa fim aici in Stradford, langa metro.”

Campania va dura pana pe 3 martie si face parte din proiectul “Little March” sau “Martisor”, pus pe roate acum trei ani. Aceasta ii are ca parteneri pe ambasada Romaniei si Republicii Moldova la Londra.

Din banii adunati vor fi cumparate carti, jucarii, produse alimentare si haine pentru copiii unui orfelinat din tara, institutie ce va fi selectata ulterior.