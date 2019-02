Sistemul de vot mixt i-a cam zapacit pe oameni, iar mai multe lucruri au ramas neclare, spun acestia. “-Pe ce circumscriptie sunteti? -Ce-i asta?”, "Se aleg primarii...“ - VIDEO

“-Pe ce circumscriptie sunteti? -Ce-i asta?”

“-Cate buletine de vot vom primi? -Doua sau trei.“

Ce este o circumscriptie, care este diferenta dintre cea nationala si una uninominala sau cate buletine de vot vom primi - sunt doar cateva dintre intrebarile, la care multi moldoveni nu au mai gasit raspunsuri. Asa ca, alegerile parlamentare par pentru oameni o ecuatie cu mai multe necunoscute.

“-Eu nu stiu. Se aleg primarii.“

In satul Ciorescu, de exemplu, pe garduri si stalpi sunt atarnate pancarte si afise electorale. Localnicii spun ca nu i-au vazut pana acum pe candidatii de pe circumscriptia lor si nu stiu ce program electoral au.

“-Cati candidati sunt? -Multi. “

Pentru prima data votam in baza unui sistem mixt, iar oamenii se plang ca asa si nu au inteles ce presupune acesta.

“-Nu vine nimeni sa ne spuna sau poate nu vor. “

Asa ca, unii spun ca se vor gandi cum sa se descurce abia cand vor ajunge in cabina de vot. Satul Hrusova, care se afla la 8 kilometri distanta, este pe o alta circumscriptie, numarul 21, cu 6 candidati inscrisi in cursa. Si acolo oamenii au spus ca acest scurtin i-a cam zapacit si… la aceleasi intrebari am primit aceleasi raspunsuri.

“-Pe ce circumscriptie sunteti?“

Si referendumul le-a creat alegatorilor batai de cap, care spun ca nu stiu la ce intrebari trebuie sa raspunda. Iar cei care s-au clarificat, spun ca tot au ramas nedumeriti.

“-O sa strangem semnaturi. -Cine v-a spus? -Asa cred eu.“

Si in capitala, multi nu stiu pe cine alegem si cum.