Situatia in tara in ultimele 24 de ore: Ninge abundent, mai multe masini au ramas blocate in nameti, altele au derapat, iar unele au fost tractate. Un om transportat de pompieri catre ambulanta blocata

Potrivit IGSU, in ultimele 24 de ore pompierii au intervenit in 5 situatii de deblocare si tractare a autoturismelor blocate din cauza zapezii.

Pe traseul Chisinau-Cimislia, salvatorii au reusit sa deblocheze un autocamion care a derapat din cauza ghetusului.

In apropiere de satul Alva, raionul Stefan Voda, pompierii au reusit sa tracteze un microbuz scolar, fara elevi.

De interventia salvatorilor a fost nevoie si in raioanele Singerei si Criuleni. In satul Balabanesti, raionul Criuleni, un barbat in varsta de 56 de ani, care avea nevoie de ingrijiri medicale, a fost preluat de catre pompieri si transportat catre ambulanta care nu potea ajunge din cauza zapezii. Barbatul a fost dus pana la ambulanta, dupa care a fost transportat in siguranta la spital.

Salvatorii atentioneaza populatia ca pe drumuri se circula in conditii de iarna. Conducatorii auto se pot porni la drum doar daca mijlocele de transport sunt echipate cu pneuri de iarna. Mai mult, oamenii sunt rugati sa-si mentina bateria telefonului mobil încarcata pentru a putea apela serviciile de urgenta într-o situatie de risc.