SmartTest, powered by Orange Systems si-a desemnat finalistii

Programul online s-a desfăşurat în perioada 1 noiembrie 2018 – 15 ianuarie 2019 şi a reunit atât angajaţi ai companiei, cât şi participanţi din extern, entuziaşti ai domeniului IT. Peste 220 de tineri au aplicat la smartTest, iar în rezultatul unei probe online, cei mai buni 60 dintre aplicanţi au fost desemnaţi participanţi ai proiectului.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: ”Digitalizarea este provocarea acestui secol, în care competenţele digitale capătă o valoare considerabilă în portofoliul oricărui angajat din această sferă. Printre priorităţile noastre, în calitate de angajator digital şi responsabil, fapt confirmat inclusiv de certificarea Top Employer la nivel local şi internaţional, este să asigurăm competenţele cheie pentru viitor, cât şi să le oferim tinerilor perspective reale de angajare. Proiectele noastre menite să dezvolte aceste competenţe se bucură de succes, dar şi ne bucură cu rezultate. Astfel, urmare a primei ediţii smartTest, powered by Orange Systems, echipa noastră a angajat patru participanţi pasionaţi de IT”.

Programul de instruire a inclus două module: cursul online şi Bootcamp. Pe durata cursului online, participanţii au studiat bazele teoretice ale testării, prin intermediul video-urilor, elementelor de joc şi „bătăliilor” online. Top 20 cei mai activi participanţi au fost admişi în etapa de Bootcamp.

La această etapă, participanţii au pus în practică cunoştinţele acumulate la cursul online timp de o lună şi jumătate. Împreună cu mentorii şi echipa de testare a Orange Systems, participanţii au testat un produs software intern, respectând toate etapele procesului de testare, precum şi ciclul de viaţă al produsului software.

Mihai Nicula, participant extern: ”Pentru mine #smartTest a fost o minunată oportunitate să gust din sfera IT. Deşi aveam deja cunoştinţe în Software Testing, îmi doream să văd cum lucrează asta în realitate. La Bootcamp asta am şi făcut. Mentorii noştri minunaţi au reuşit într-un timp relativ scurt să ne facă o călătorie prin întreg ciclu de dezvoltare a unui produs. Experienţa obţinută mă va ajuta mult să obţin un job în calitate de Junior Software Tester. Mulţumesc mult Orange”.

Silvia Negară, participant, angajat Orange: ”Astfel de programe reprezintă o şansă bună pentru persoanele care anterior au studiat şi au activat într-un singur domeniu. Sunt extrem de mulţumită de mine că am avut curajul să aplic. Acest program mi-a dat un impuls să continui studierea acestui domeniu şi poate într-o zi voi avea ocazia sa mă reprofilez.”

Eugen Valah, participant extern: ”Cel mai important pentru mine a fost faptul ca totul s-a organizat în baza unui proiect real. Acum am drept scop reorientarea profesiei din contabilitate în IT şi programul mi-a permis să înţeleg mai bine domeniul IT, iar dorinţa de a progresa în Testing a devenit şi mai mare.”Diana Raileanu, participant, angajat Orange: ”#smartTest este un curs introductiv de explorare a domeniul IT; un domeniu pe care un novice îl poate considera ca ceva legat de „cosmos”. Acest curs ne-a demonstrat că sfera IT poate fi una creativă şi foarte captivantă.”

Octavian Plopa, participant, angajat Orange: ”Am avut o experienţă unică, deoarece am explorat un domeniu nou cu oameni noi. Mi-a fost interesant cum s-a desfăşurat interacţiunea între noi şi cum ne-a reuşit să găsim împreună soluţiile în situaţiile de blocaj, să ne bucurăm de un mic succes, deşi tot ce ştiam despre colegii mei, era numele lor. Am ales cursul #smartTest de la Orange Moldova deoarece a fost simplu să aplic, iar colegii care au aplicat la cursul Java Academy, m-au asigurat că voi avea o experienţă deosebită”.

SmartTest, powered by Orange Systems este un program unic de educaţie online, lansat la iniţiativa Orange Systems şi implementat în parteneriat cu Codifun – Educational Game for Youth.