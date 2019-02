Socialistii ar putea avea cele mai multe mandate in urmatorul Parlament, dar nu suficiente ca sa formeze o majoritate - VIDEO

Calcul preliminar al mandatelor distribuite in parlament in urma alegerilor mixte: PSRM – 34 de mandate, PDM – 31 de mandate, B.E. “ACUM” - 26 de mandate, P. Sor – 7 mandate, Independentii – 3 mandate.

In urma calculelor facute de noi, in baza rezultatelor preliminare, am constatat ca socialitii au avut cel mai mult de castigat dupa parlamentarele de ieri – si ar putea avea 34 de mandate.

Democratii vor ocupa cu trei locuri mai putin in plen, iar Blocul ACUM – 26 de fotolii. Si partidul Sor si-ar putea delega 7 membri in urmatoarea legislatura.

Datele arata ca niciun partid nu a acumulat destule voturi ca sa preia guvernarea, iar pentru desemnarea unui premier este nevoie de o alianta.