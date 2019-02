Socialistii impreuna cu democratii si blocul ACUM au cele mai mari sanse sa ocupe fotoliile viitorului parlament. Sunt datele unui sondaj IRI, facut in perioada dinaintea campaniei electorale - VIDEO

Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pentru ce partid ati vota?



PSRM – 39%

PDM – 14%

PAS – 13%

PPDA – 9%

P. Sor – 5%

PCRM – 3%

PLDM – 2%

PN – 2%

PL – 1%

Altii – 2%

Niciun partid – 2%

Nu stiu – 9%



Potrivit sondajului IRI, socialistii se bucura de sustinerea a aproape 40 la suta din respondenti. Democratii sunt in preferintele a 14 procente, iar PAS si PPDA ar acumula impreuna 22 la suta din sufragii.

In acelasi timp, formatiunea lui Ilan Sor ar obtine sub minimul necesar de 6 procente pentru a ocupa vreun fotoliu in legislativ, la fel ca si comunistii, liberal-democratii, membrii partidului lui Renato Usatii sau liberalii. 2 procente din cei chestionati si-ar da votul pentru alte formatiuni si altele 2 la suta – nu ar vota pentru nimeni. Aproape fiecare a zecea persoana nu stie pe cine sa aleaga.

In ce politician aveti cea mai mare incredere?



Igor Dodon – 31%

Maia Sandu – 14%

Andrei Nastase – 12%

Vlad Plahotniuc – 10%

Pavel Filip – 8%

Zinainda Greceanii – 5%

Ilan Sor – 5%

Vladimir Voronin – 3%

Irina Vlah – 3%

Andrian Candu – 2%

Tudor Deliu – 2%

Renato Usatii – 1%

Dorin Chirtoaca – 1%

Altii – 9%

Nimeni - 5%

Nu stiu – 30%

Sondajul, publicat astazi il plaseaza pe presedintele tarii in topul celor mai de incredere politicieni. In clasament urmeaza lidera PAS – cu 14% si Andrei Nastase – cu 12%. Fiecare a zecea persoana intervievata a spus ca il sustine pe seful democratilor, iar prim-ministrul Pavel Filip – are increderea a 8 la suta din cei chestionati.

Zinaida Greceanii, Ilan Sor, Vladimir Voronin, Irina Vlah, Andrian Candu, Tudor Deliu, Renato Usatii sau Dorin Chirtoaca au sprijinul a mai putin de 5 la suta fiecare. De asemenea, 9 procente din respondenti au spus ca prefera alti politicieni, iar mai bine de o treime din ei fie nu crede in nimeni, fie nu stie cine ar merita sustinere.

Informatiile colectate nu au fost repartizate sau calcuate in baza noului sistem de vot.

Studiul a fost realizat de Magenta Consulting la initiativa Baltic Surveys/The Gallup Organization, in perioada 5 decembrie 2018 - 16 ianuarie 2019, pe un esantion de 1226 de persoane si are o marja de eroare de 2,8 la suta. Sondajul a fost finantat de USAID.