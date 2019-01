Socialistii mint ca membrii Partidului Sor ar aduna semnaturi, prezentadu-se drept sustinatori ai PSRM. Asta a declarat astazi primarul de Orhei, Ilan Sor - VIDEO

Ilan SOR, LIDER PARTIDUL SOR: „In primul rand, sunt minciuni. Am spus deja ca Partidul Socialistilor incearca sa-si indreptateasca infrangerea. Sa vedem unde este Partidul Sor si Partidul Socialistilor, noi am facut: unu, doi trei patru, ei doar vorbesc si se fotografiaza.”

Reprezentantii PSRM ne-au spus ca vor reveni mai tarziu cu o reactie la acest subiect. Ilan Sor a negat si incalcarile constatate de observatorii PROMO-LEX, care au spus ieri ca Partidul Sor a organizat evenimente cu tenta electorala inainte de deputul campaniei electorale.

Acum, partidul Sor asteapta ca reprezentantii PROMO-LEX sa-si ceara scuze pentru faptul ca ar duce oamenii in eroare, a spus Ilan Sor. La alte subiecte, primarul de Orhei a refuzat sa vorbeasca.

Ilan SOR, LIDER PARTIDUL SOR: „Eu am spus ca voi face o conferinta de presa aparte si va voi raspunde la toate intrebarile.”

Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul fraudelor de la BEM si condamnat de prima instanta la sapte ani si jumatate de inchisoare. In februarie 2018, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul.