Socialistii nu vor sa spuna daca vad o posibilitate de a face coalitie cu democratii, dar afirma ca lasa, deocamdata, usa deschisa pentru blocul ACUM - VIDEO

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: „Este preamatur sa discutam despre ceva, la revedere.”

Asa a reactionat Zinaida Greceanii cand am incercat sa aflam mai multe despre planurile fractiunii socialiste. Colegii ei au fost la fel de rezervati.

Vladimir ODNOSTALCO, DEPUTAT PSRM: „De ce nu raspundeti la intrebari? - Adresati-va la serviciul de presa si veti avea raspunsuri la intrebari.”





Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: „Aveti vreo intelegere sa nu discutati cu nimeni din presa?”

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: „-Veti coaliza cu democratii? - Toate declaratiile dupa sedinta.”

Doar ca “dupa sedinta” nu s-a mai intamplat. Ceban si Novac au avut si ei declaratii voalate.

Ion CEBAN, DEPUTAT PSRM: „Singura invitatie care am facut-o si usa ramane deschisa este pentru blocul ACUM. Alte scenarii nu am discutat.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: „O sa il acceptati pe domnul Plahotniuc premier? - Nu am discutat niciun fel de scenarii, de propuneri, despre ce? Eventual sa banuim?”

Singurul care a stat mai mult de vorba cu presa a fost socialistul Eduard Smirnov, cel care a condus sedinta de astazi intr-o romana stalcita, la fel cum a facut-o exact acum patru ani.

Eduard SMIRNOV, DEPUTAT PSRM: „Ati mai invatat romana pentru ca ultima data ati cam gafat? - Asa cum spune legea, in romana. In limba “moldoveneasca”. - Nu o sa schimonositi cuvintele? Pentru ca asa s-a intamplat acum patru ani. - Nu am inteles.”

Fractiunea PSRM va fi condusa de Zinainda Greceanii. Aceasta este alcatuita din 35 de deputati.