Socialistii spun ca sunt gata sa renunte la mandatele de deputat daca vor fi supusi presiunii. 35 de membri PSRM care s-au ales cu fotolii in legislativ au iesit in fata presei ca sa anunte ca au semnat un asemenea angajament - VIDEO

Ion CEBAN, DEPUTAT ALES PSRM: “Promitem alegatorilor nostri ca vom lucra in viitorul Parlament numai in cadrul unei singure echipe unite a PSRM. Daca vom fi presati, preferam sa renuntam la mandatele de deputat, decat sa tradam echipa PSRM si alegatorii nostri.”

Declaratia ar fi fost semnata de toti cei 35 de deputati alesi ai Partidului Socialistilor. Am incercat sa aflam despre ce fel de presiuni vorbesc acestia si daca nu cumva se refera la ideea ca cei din randurile PSRM sa fie cumparati pentru a trece in alte fractiuni, dar lidera formatiunii a plecat cand a auzit intrebarea, urmata de toti colegii sai.

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: “- Este briefing. - La ce presiuni va referiti?"

Insa inainte de a pleca, lidera formatiunii ne-a asigurat ca nu poarta niciun fel de discutii cu celelalte partide care au acces in legislativ pana la validarea mandatelor tuturor deputatilor, de Curtea Constitutionala.

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: “Noi discutiile le purtam in interiorul partidului si in cadrul fractiunii. Si dupa asta le vom face publice.”

Partidul Socialistilor a acumat 31,15 procente pe lista nationala la parlamentarele din februarie. In plus au castigat 17 circumscriptii uninominale, obtinand astfel cele mai multe fotolii in viitorul legislativ.