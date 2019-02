Socialistii se remarca prin finantari dubioase venite din off-shore, donatii de la sustinatori partidului care „au dat” mai mult decat aveau, concerte „gratuite” in campanii electorale si comportament agresiv al liderilor formatiunii - zdg.md

Partidul Socialistilor s-a remarcat in ultimii ani prin finantari dubioase venite din off-shore, donatii de la sustinatori care „au dat” partidului mai mult decat aveau, concerte „gratuite” in campanii electorale sau in preajma acestora, dar si prin comportamentul la limita legii al liderilor formatiunii, care, „pentru apararea valorilor traditionale”, au promovat discursul de ura si violenta impotriva unionistilor, dar si a minoritatilor sexuale. Socialistii si-au atribuit proiecte finantate din exterior sau din bugetul de stat. Presa a scris si despre faptul ca formatiunea „a plimbat” banii dintr-un buzunar in altul in campaniile electorale, dupa ce a achitat contracte de publicitate posturilor TV gestionate de firme pe care le-au fondat membrii ei, scrie zdg.md.