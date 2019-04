Drogati sau beti crita. Asa urca la volan unii soferi de taxi, dar si cei care conduc microbuzele de ruta, in timp ce au pasageri in automobil. Concluziile politiei, dupa ce au desfasurat operatiunea "Autobusul" - GALERIE FOTO

Oamenii legii spun ca timp de o luna au desfasurat operatiunea „Autobusul” cu scopul de a depista incalcarile soferilor care transporta calatori, dar si de a preveni producerea accidenteleor.



Astfel, doar intr-o singura ora, intr-un singur filtru la nordul tarii, inspectorii de patrulare au depistat doi soferi de ruta in stare de ebrietate, in timp ce transportau pasageri. Supusi testului alcoolscopic, unul dintre ei avea 0,31 ml/l, iar celalat 0,38 mg/l alcool in aerul expirat. Ambii soferi sunt angajatii aceleiasi firme de transport, spun oamenii legii.

Politistii au prezentat o galerie foto cu accidente in care sunt implicati soferi de taxi, dar si cei care conduc microbuzele de ruta: