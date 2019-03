Soferul BMW-ului despre care se spunea ca a lovit o femeie cu un copil in brate, apoi i-a urcat in masina lui si a plecat de la fata locului, le-a spus politistilor cum s-a intamplat totul. Unde a dus-o pe femeie dupa impact

Potrivit oamenilor legii, barbatul de 34 de ani a mers ieri la Inspectoratul de Politie si le-a spus politistilor ca era cat pe ce sa loveasca o femeie cu un copil in brate care incerca sa traverseze strada in afara trecerii de pietoni.

Acesta spune ca in timp ce se deplasa pe strada Dimitrie Cantemir, nu a observat-o pe femeia cu copilul in brate din cauza unui microbuz parcat pe marginea drumului. El povesteste ca a oprit imediat ce am vazut-o in fata masinii. Femeia s-a speriat si a cazut.

Ulterior, soferul a coborat si a luat-o in masina ca sa o duca la spital. Insa, aceasta a refuzat sa mearga, spunand ca atat ea, cat si copilul se simte bine si l-a rugat sa ii duca acasa. El asa si a facut.

Acum oamenii legii incearca sa o gaseasca pe femeie, pentru a afla in ce stare se afla ea si copilul. In cazul in care femeia va depune o plangere, politia va stabili ce amenda va primi soferul. Barbatul este originar din Anenii Noi.

VEZI SI: O femeie cu un copil in brate, lovita de un BMW. Soferul a coborat, i-a urcat in masina si a plecat. Politistii il cauta