Soferul care a spulberat pe carosabil doi frati din Cuconestii Noi, iar unul dintre ei a murit, si-a aflat pedeapsa

Tragicul accident s-a produs in luna aprilie a anului trecut. Cei doi frati mergeau pe acostament in momentul in care au fost loviti de un VAZ, la volanul caruia se afla un barbat de 28 ani. Potrivit politiei, individul nu avea permis de conducere si a urcat beat crita la volan.

In urma impactului, baiatul de 23 de ani s-a stins pe loc, iar fata de 17 ani a fost transportata in stare grava la spital. Imediat dupa impact, soferul a fugit de la fata locului, insa a fost retinut ulterior. Oamenii legii spun ca acesta avea de aproape 4 Sentinta este cu drept de atac.