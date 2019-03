Cum arata ambulantele care au venit la Judecatoria Orhei, pentru a-i lua pe oamenii afectati de gazele lacrimogene: „Sor a promis orheienilor ca va fi ca in Monaco, da? Uitati-va ce masini speciale are el...” - VIDEO

"Eu vreau sa va spun: Uitati-va, Sor a promis orheienilor ca va fi ca in Monaco, da? Uitati-va ce ambulanta are Sor. Uitati-va, e plin cu gaze inauntru. Lumea a iesit mai rosie decat a intrat. Uitati-va ce masini speciale are. Intrati inauntru si vedeti”, ne-a spus o femeie care se afla la manifestatia organizata in fata Judecatoriei de la Orhei.

Fostul politist de frontiera a fost condamnat astazi la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in penitenciar de tip semiinchis.

Gheorghe Petic a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. El pledeaza nevinovat si sustine ca dosarul i-ar fi fost fabricat. El a candidat la parlamentare pe lista nationala a blocului ACUM.

Petic a figurat cu numarul 33 in lista si nu a obtinut mandat de deputat.