Cum raspunde Sor la intrebarile jurnalistilor despre dosarul penal, relatia cu Plahotniuc si Dodon si despre concertele lui Stas Mihailov - VIDEO

"Dreptatea a triumfat!- Sunteţi condamnat într-un dosar...- În primul rând, nu există o decizie definitivă în acest caz, în al doilea rând - ştiţi ca este o aberaţie.

- În ce relaţie sunteţi cu Vlad Plahotniuc?- Cândva am spus – mă aflu în Moldova de 31 de ani, iar despre aceste relaţii am scris oficial.

- Dar cu Igor Dodon? - Cine a plătit pentru concertul de ieri?

- Prieteni, acum pot să vă spun ce o să se întâmple după ce Partidul Şor va ajunge la guvernare, iar asta se va întâmpla în curând.

-De ce nu doriţi să ne răspundeţi la întrebări?- Eu am răspuns la întrebări. Şi vreau să vorbesc despre ceea ce vreau eu să vorbesc, doar n-o să-mi spuneţi voi despre ce să vorbesc. Pot să vă spun ce o să fie cu PRO TV după venirea la putere a partidului Şor. O să fie totul bine, o să trăiţi într-o ţară democratică, veţi merge pe drumuri bune, veţi primi pensii mari...

- Cu cât l-aţi plătit pe Stas Mihailov? - Cine a plătit pentru concertul de ieri? - Repet, partidul Şor a fost partener şi nu organizator.

- Cât s-a plătit?- Scrieţi o scrisoare şi veţi primi răspuns. Prieteni! Uitaţi-vă cu ce fete frumoase merg alături!

-Ce ne puteţi spune despre furtul miliardului?- Ce?- Cine a furat miliardul?(Către altă persoană) – Frumoase, nu agresive. Una-două, postul dvs vorbeşte despre agresiune.

-Ce se întâmplă cu dosarul penal în care sunteţi condamnat de prima instanţă pentru escrocherie şi spălare de bani?- Vă mai spun o dată. Am spus de multe ori, şi de multe ori am făcut depoziţii şi am prezentat opiniile mele despre acest subiect. Toţi ştiu foarte bine cine a furat banii, toţi ştiu foarte bine la cine sunt ei.

- Cu cât l-aţi plătit pe Stas Mihailov?- Vă mai spun o dată, partidul Şor nu a fost organizator ci partener. Şi îmi pare rău că reprezentanţii partidului Socialist au încercat să ne blocheze.- Cum nu se află (organizator – n.n.), dacă era scris partidul Şor?

- Vă e frică de cineva?- Nu. În general nu mă tem de nimeni, doar mă ştiţi.- De ce sunteţi păzit?- Îmi adresaţi multe întrebări bune, dar o să vă răspund la ele mai târziu.- Când?- Spuneţi-mi când vreţi să ne întâlnim şi neapărat ne vom întâlni.

- Cînd putem organiza (un interviu – n.n.)...- Scrieţi-mi o scrisoare şi personal dvs o să vă dau un interviu.- Aveţi o casă în Orhei?- Desigur.- Unde?- Închiriez.- Când putem să o vedem?- O să vă chem în ospeţie. O să veniţi?- Când?- O să vă spun când o să am timp şi neapărat o să vă invit. În cel mai scurt timp. "